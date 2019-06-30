Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Ферстаппен не без скандала выиграл гран-при Австрии
Ферстаппен не без скандала выиграл гран-при Австрии
Верняев завоевал золото Европейских игр
Верняев завоевал золото Европейских игр
Боксер Хижняк завоевал золото Европейских игр в Минске
Боксер Хижняк завоевал золото Европейских игр в Минске
Шахтер - ЦСКА София. Видеообзор матча 30.06.2019
Шахтер - ЦСКА София. Видеообзор матча 30.06.2019

Петряк трогательным письмом попрощался с Ференцварошем

Петряк трогательным письмом попрощался с Ференцварошем
20:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинец перебрался в другой венгерский клуб.

Полузащитник сборной Украины и венгерского МОЛ Види Иван Петряк в своем Instagram аккаунте трогательным письмом попрощался со своим бывшим клубом - Ференцварошем.

"Уважаемые фанаты, у меня достаточно времени подумать, прежде чем сесть, чтобы написать это прощальное письмо.

Это всегда нелегко сделать, но в моем случае это очень легко, потому что мне не нужно что-то придумывать ... Я просто открою вам сердце.

В футбольном мире все происходит быстро, особенно когда вы этого не ожидаете. Так было в июне 2018 года, когда я приехал во Ференцварош.

Прежде чем начать новое профессиональное приключение, я чувствую необходимость и удовольствие - попрощаться и поблагодарить всех в клубе.

Президент, Сергей Ребров, медицинский персонал, Орос Пал, Тамас Хайнал, директора, сотрудники, и весь персонал клуба. Мы разделили короткий, но важный и напряженный период вместе. Жизнь продолжается......

Трудно, чтобы человек и игрок росли, понимали, совершенствовались. Я говорил это много раз, и я повторю это сегодня: я убежден, что этот год команде останется неизгладимым в моей истории.

Это был год, в котором поклонники Ференцвароша, в очередной раз, показали себя особенными, уникальными, зрелыми, а также критическими, но способны понимать ситуации и превращать свою страсть в позитивную энергию для команды.

Салют Фради, который приветствовал меня с распростертыми объятиями с самого начала моей карьеры в клубе. Я искренне благодарю всех поклонников и сторонников этого замечательного клуба, который является и всегда будет частью моей жизни.С любовью, Иван Петряк", - написал Петряк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Ференцварош, Новости футбола, Иван Петряк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
02 Такам собирается нокаутировать Усика
03 ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону
04 Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
05 Беленюк поборется за золото Европейских игр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь