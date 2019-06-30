Петряк трогательным письмом попрощался с Ференцварошем

Новости спорта: Украинец перебрался в другой венгерский клуб.

Полузащитник сборной Украины и венгерского МОЛ Види Иван Петряк в своем Instagram аккаунте трогательным письмом попрощался со своим бывшим клубом - Ференцварошем.

"Уважаемые фанаты, у меня достаточно времени подумать, прежде чем сесть, чтобы написать это прощальное письмо.

Это всегда нелегко сделать, но в моем случае это очень легко, потому что мне не нужно что-то придумывать ... Я просто открою вам сердце.

В футбольном мире все происходит быстро, особенно когда вы этого не ожидаете. Так было в июне 2018 года, когда я приехал во Ференцварош.

Прежде чем начать новое профессиональное приключение, я чувствую необходимость и удовольствие - попрощаться и поблагодарить всех в клубе.

Президент, Сергей Ребров, медицинский персонал, Орос Пал, Тамас Хайнал, директора, сотрудники, и весь персонал клуба. Мы разделили короткий, но важный и напряженный период вместе. Жизнь продолжается......

Трудно, чтобы человек и игрок росли, понимали, совершенствовались. Я говорил это много раз, и я повторю это сегодня: я убежден, что этот год команде останется неизгладимым в моей истории.

Это был год, в котором поклонники Ференцвароша, в очередной раз, показали себя особенными, уникальными, зрелыми, а также критическими, но способны понимать ситуации и превращать свою страсть в позитивную энергию для команды.

Салют Фради, который приветствовал меня с распростертыми объятиями с самого начала моей карьеры в клубе. Я искренне благодарю всех поклонников и сторонников этого замечательного клуба, который является и всегда будет частью моей жизни.С любовью, Иван Петряк", - написал Петряк.