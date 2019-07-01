Капитан ПСЖ рассказал, кого считает лучшим футболистом планеты

Новости спорта: Тиаго Силва рассказал, кого считает лучшим футболистом мира на сегодняшний день

Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал, кого считает лучшим футболистом мира на сегодняшний день. Бразильца цитирует Globo Esporte.

"Мне довелось поиграть со многими классными футболистами мира. Роналдо, Адриано, Зеедорф - они конечно топ. Но Месси гнет равных.

Он самый лучший, великий. Нас ждет игра против его сборной, поэтому мы тщательно готовимся", - сказал Силва.

Напомним, в полуфинале Копа Америка Сборная Бразилии сыграет с Аргентиной. Поединок состоится 4 июля. Начало встречи - в 03:30.

Ранее тренер сборной Аргентины рассказал, какое влияние имеет Месси имеет на партнеров по национальной команде.