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Скандальный полузащитник ПСЖ переходит в Ювентус

Скандальный полузащитник ПСЖ переходит в Ювентус
13:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Адриен Рабьо уже прибыл в Турин для подписания контракта с Ювентусом.

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо уже прибыл в Турин для подписания контракта с Ювентусом. Это подтверждает официальный твиттер бьянконери.

Ранее стало известно, что француз завтра пройдет медосмотр в стане чемпионов Италии, после чего о его приобретении будет объявлено официально.

Напомним, контракт Рабьо с парижанами истекает сегодня, после чего хавбек получит статус свободного агента и достанется туринцам бесплатно.

Из-за нежелания продлевать контракт с действующими чемпионами Франции Рабьо не допускается к играм команды с декабря прошлого года, к тому моменту сыграв в 20 матчах и забив 2 гола во всех турнирах.

Также ожидается, что Ювентус, помимо подписания Рабьо, вскоре объявит и о трансфере защитника Аякса Маттейса де Лигта.

Став чемпионами Италии по итогам минувшего сезона, бьянконери сменили главного тренера: место Массимилиано Аллегри занял экс-наставник Челси Маурицио Сарри.

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ПСЖ, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Адриен Рабьо.
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