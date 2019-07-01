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Два чемпиона мира могут покинуть Ювентус

Два чемпиона мира могут покинуть Ювентус
01:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Туринцы готовы расстаться с опытными полузащитниками.

Туринский клуб готов расстаться с Сами Хедирой и Блезом Матюиди. Всему виной приход Аарона Рэмзи и вероятный трансфер Адриана Рабьо, об этом сообщает Tuttosport.

Также источник утверждает, что Хедира и Матюиди не входят в планы нового главного тренера Маурицио Сарри.

Хедире приписывают продолжение карьеры в одном из клубов американской MLS. Что касается Матюиди, срок его контракта с Ювентусом истекает через год. В услугах опытного полузащитника заинтересован Монако.

Напомним, ранее стало известно, что Барселона выключилась из борьбы за приобретение Маттейса де Лигта. Каталонский клуб не может позволить себе траты, которых требует данный трансфер.

Также отметим, что Аякс объявил о подписании Квинси Промеса. Последним клубом 27-летнего футболиста была испанская Севилья.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Сами Хедира, Блез Матюиди.
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