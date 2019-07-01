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Сборная Сербии определилась с новым наставником

Сборная Сербии определилась с новым наставником
04:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Соперники Украины в отборе на Евро-2020 определились с новым наставником.

Сербский тренер Любиша Тумбакович станет новым наставником национальной команды своей страны, сообщает Sportske.net.

66-летний Тумбакович заменит на этом посту Младена Крстаича, который был уволен после поражения сербов во Львове от Украины (0:5). Контракт будет подписан на 2,5 года с зарплатой в 25 тысяч евро в месяц.

До этого тренер работал в стане сборной Черногории, откуда был уволен нынешним летом из-за отказа проводить матч против Косово (1:1). Тумбакович — серб, а его страна не признает независимость Косово, который отделился от Сербии в 2008 году.

Также ранее он руководил рядом команд из Европы и Азии, а в Сербии тренировал в течение семи лет Партизан, с которым 6 раз становился чемпионом тогда еще Сербии и Черногории.

Крстаич возглавлял сборную Сербии с осени 2017 года сперва в качестве исполняющего обязанности, а с декабря того же года уже в качестве главного тренера.

После трех туров Сербия занимает третье место в отборочной группе, имея в активе 4 очка. Следующий матч в рамках отбора на Евро-2020 балканцы проведут 7 сентября дома против Португалии.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020, Любиша Тумбакович.
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