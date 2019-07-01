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Сборная Испании выиграла молодежное Евро-2019

Сборная Испании выиграла молодежное Евро-2019
08:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сборная Испании победила Германию U-21 и стала победителем молодежного чемпионата Европы.

Сборная Испании победила Германию U-21 и стала победителем молодежного чемпионата Европы, который проходил в Италии.

В финальной встрече испанцы сыграли без лишних нервов. Команда Луиса де ла Фуэнте повела в счете уже на 7-й минуте встречи, не позволив сопернику хотя бы сравнять счет до конца встречи.

Открыл счет в игре Фабиан Руис, а во втором тайме преимущество испанцев увеличил Дани Ольмо. Германия отыграла один мяч лишь в концовке, но это не спасло подопечных Стефана Кунтца от поражения — 2:1.

Отметим, что до сегодняшнего успеха испанцев действующими победителями молодежного Евро были как раз немцы, в финале предыдущего розыгрыша обыгравшие Испанию — 1:0.

По ходу турнира испанская молодежка заняла первое место в группе с Италией, Польшей и Бельгией, а в полуфинале турнира обыграла Францию (4:1).

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Футбол, Новости футбола, Евро-2019, Сборная Испании U-21.
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