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Сын Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии

Сын Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии
08:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Разван Луческу выкупил свой контракт у ПАОКа.

Румынский тренер Разван Луческу покинул ПАОК и возглавил клуб Аль-Хилал из Саудовской Аравии, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Для ухода из греческого клуба наставник выкупил свой контракт. Также у него был вариант с переходом в Шахтер на фоне ухода из клуба Пауло Фонсеки, но Горняков возглавил Луиш Каштру.

Разван Луческу возглавил ПАОК в 2017 году и по итогам минувшего сезона привел клуб к чемпионству в Греции. Также тренировал румынские Брашов, Рапид и Петролул, катарский Аль-Джаиш, греческий Ксанти и сборную Румынии.

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Отец Развана — Мирча Луческу, который в течение 12 лет работал в донецком Шахтере.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хилал финишировал на втором месте.

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Футбол, Разван Луческу, Новости футбола, ФК Аль-Хилаль.
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