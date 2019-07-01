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Динамо хочет продать бразильского полузащитника Сидиклея

Динамо хочет продать бразильского полузащитника Сидиклея
08:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевляне готовы расстаться с полузащитником.

Полузащитник Динамо Сидиклей может перейти в Интернасьонал, сообщает sport-express.ua.

По информации источника, клубы сейчас ведут переговоры о трансфере бразильца — Интернасьонал готов его взять в аренду, но Динамо настаивает на полноценном трансфере.

Ранее Динамо уже отказало Интернасьоналу в аренде Сидиклея — бело-синие намерены вернуть 4,5 миллиона евро, которые были потрачены в прошлом году на трансфер полузащитника из Атлетико Паранаэнсе.

Вчера Динамо отправилось на двухнедельный альпийский сбор, и в составе делегации не оказалось Сидиклея. Также с командой не полетел форвард Олимпика Матар Дийе, который находился в киевском клубе на просмотре.

Сидиклей перешел в Динамо летом 2018 года. В прошлом сезоне он провел 23 поединка во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

Интернасьонал также интересовался трансфером полузащитника Шахтера Тайсон, но президент Горняков Ринат Ахметов наложил вето на его переход.

В текущем чемпионате Бразилии Интернасьонал занимает 4-е место — по итогам 9 туров на его счету 16 набранных очков.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сидиклей.
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