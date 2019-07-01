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Гвардиола раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Гвардиола раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
08:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

«Я не согласен с этой идеей. Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты. Если «Реал» и «Барселона» уйдут и не будут играть с «Эспаньолом», кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрёт.

В Англии люди очень умны, даже на матчах четвёртого дивизиона полные трибуны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свой шарм.

Если мы убьём внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу», – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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