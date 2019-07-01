Легкоатлетке Магучих покорилось уникальное достижение

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Высотница Ярослава Магучих заняла 3-е место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

Но при этом украинка установила уникальное достижение — она стала самой юной прыгуньей в истории, которой покорилась высота в 2 метра. До этого рекордом 17-летней Магучих была высота 1,96 метра, которая ей покорилась на этапе в Дохе.

Феноменальный прыжок Юлии:

Выше Магучих в Юджине показали результат только россиянка Мария Ласицкане (2,04), а также американка Вашти Каннингем, которая показала аналогичный результат с Ярославой Магучих, но затратила меньшее количество попыток.

Также в секторе соревновалась еще одна украинка — Юлия Левченко, она с показателем 1.95 метра заняла четвертую позицию.

Напомним, что Ярослава Магучих выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Она стала самой молодой золотой призеркой в истории Бриллиантовой лиги.