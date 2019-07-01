Легкоатлетке Магучих покорилось уникальное достижение

Высотница Ярослава Магучих заняла 3-е место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).
Но при этом украинка установила уникальное достижение — она стала самой юной прыгуньей в истории, которой покорилась высота в 2 метра. До этого рекордом 17-летней Магучих была высота 1,96 метра, которая ей покорилась на этапе в Дохе.
Феноменальный прыжок Юлии:
Выше Магучих в Юджине показали результат только россиянка Мария Ласицкане (2,04), а также американка Вашти Каннингем, которая показала аналогичный результат с Ярославой Магучих, но затратила меньшее количество попыток.
Также в секторе соревновалась еще одна украинка — Юлия Левченко, она с показателем 1.95 метра заняла четвертую позицию.
Напомним, что Ярослава Магучих выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Она стала самой молодой золотой призеркой в истории Бриллиантовой лиги.