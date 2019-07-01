Интер усилился многолетним капитаном Атлетико

Новости спорта: Интер подписал соглашение с экс-защитником Атлетико Диего Годином.

Интер подписал соглашение с экс-защитником Атлетико Диего Годином, сообщает официальный сайт клуба. Договор подписан на три года.

В миланский клуб уругваец перешел на правах свободного агента. Его договор с Матрасниками истек в конце прошлого сезона, хотя об его уходе было известно еще в начале мая.

Ранее сообщалось, что в Интере Годин станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов. 33-летний уругваец должен зарабатывать в миланском клубе 6,75 миллионов евро.

До нерадзурри центрбек на протяжении девяти лет выступал за Атлетико, перейдя из Вильярреала в 2010 году. С тех пор он сыграл за Матрасников более 250 матчей, а в прошлом сезоне поучаствовал в 39 поединках во всех турнирах, отметившись 4 голами.

Трансфер Година не стал первым для Интера в летнее межсезонье. Нерадзурри, которые летом назначили нового главного тренера Антонио Конте, выкупили у Сассуоло вингера Матео Политано и подписали 17-летнего форварда Эдди Сальседо.

Прошлый сезон нерадзурри завершили на четвертом месте в Серии А, благодаря чему выступят в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с групповой стадии.