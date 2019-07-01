Лидер обороны Ромы перешел в Наполи

Новости спорта: Греческий защитник Ромы Костас Манолас в новом сезоне будет выступать в составе Наполи.

Греческий защитник Ромы Костас Манолас в новом сезоне будет выступать в составе Наполи. О переходе игрока в стан неаполитанцев на своем сайте объявил римский клуб.

Сообщается, что Партенопеи заплатили за переход Маноласа фиксированную сумму — 36 миллионов евро.

Официальный сайт Ромы не сообщает о сроке контракта, но ранее была информация о соглашении на 4 с половиной года.

В обратном направлении может отправиться 21-летний гвинеец Амаду Диавара, который в данный момент выступает на Кубке африканских наций.

28-летний Костас в прошлом сезоне провел за Рому 35 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Наполи по итогам минувшей кампании стал второй командой итальянского чемпионата. Рома, которую возглавил экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, заняла только шестое место.