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Динамо определилось со следующей трансферной целью

Динамо определилось со следующей трансферной целью
10:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевский клуб до старта еврокубков планирует закрыть еще одну позицию.

Как стало известно Sport Arena, подписанием Александра Караваева летняя трансферная кампания Динамо не закончится. По нашей информации, столичный клуб сейчас находится в поисках созидательного центрхава, способного усилить атакующий потенциал команды.

По неофициальным данным, селекционеры Динамо просматривают несколько игроков данного амплуа, среди которых как игроки из европейских клубов, так и представители Южной Америки. Не исключено, что кто-то из потенциальных новичков киевлян в ближайшее время прибудет в Австрию, где команда Александра Хацкевича проводит сбор перед стартом нового сезона.

Бело-синие хотят закрыть вопрос с этим трансфером до старта команды в Лиге чемпионов, где Динамо начнет борьбу с третьего раунда квалификации.

Состав бело-синих в ближайшее время может покинуть бразильский полузащитник Сидиклей, который может перебраться в Интернасьонал. Бразильский клуб готов взять хавбека в аренду, но Динамо настаивает исключительно на полноценном трансфере.

Напомним, первым летним новичком киевлян стал полузащитник венской Аустрии Абдул Кадири Мохаммед. Также Динамо объявило о подписании 4-летнего контракта с полузащитником Зари Александром Караваевым.

Первый поединок в новом сезоне Динамо проведет 28 июля в Одессе — бело-синие разыграют с Шахтером Суперкубок Украины.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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