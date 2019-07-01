Динамо определилось со следующей трансферной целью

Как стало известно Sport Arena, подписанием Александра Караваева летняя трансферная кампания Динамо не закончится. По нашей информации, столичный клуб сейчас находится в поисках созидательного центрхава, способного усилить атакующий потенциал команды.
По неофициальным данным, селекционеры Динамо просматривают несколько игроков данного амплуа, среди которых как игроки из европейских клубов, так и представители Южной Америки. Не исключено, что кто-то из потенциальных новичков киевлян в ближайшее время прибудет в Австрию, где команда Александра Хацкевича проводит сбор перед стартом нового сезона.
Бело-синие хотят закрыть вопрос с этим трансфером до старта команды в Лиге чемпионов, где Динамо начнет борьбу с третьего раунда квалификации.
Состав бело-синих в ближайшее время может покинуть бразильский полузащитник Сидиклей, который может перебраться в Интернасьонал. Бразильский клуб готов взять хавбека в аренду, но Динамо настаивает исключительно на полноценном трансфере.
Напомним, первым летним новичком киевлян стал полузащитник венской Аустрии Абдул Кадири Мохаммед. Также Динамо объявило о подписании 4-летнего контракта с полузащитником Зари Александром Караваевым.
Первый поединок в новом сезоне Динамо проведет 28 июля в Одессе — бело-синие разыграют с Шахтером Суперкубок Украины.