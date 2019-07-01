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Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити

Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити
11:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Новый сезон украинец начнет с 11-м номером на спине.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим номером.

Свой привычный 35-й номер украинец сменил на 11-й, о чем стало известно из фан-шопа Манчестер Сити, который предлагает болельщикам клуба приобрести футболки с уже обновленным номером Зинченко. В прошлом сезоне 11-й номер был свободен, а ранее под ним выступал сербский защитник Александр Коларов.

Ранее Александр Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити — новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Зинченко во второй части минувшего сезона стал основным левым защитником Горожан, воспользовавшись доверием тренера команды Пепа Гвардиолы. Украинец сумел заменить травмированного Бенжамена Менди.

Украинец пополнил состав Ман Сити летом 2016 года, перейдя из российской Уфы за 2 миллиона евро. В ходе минувшего сезона Зинченко принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

Кампания 2018/19 ознаменовалась для Ман Сити первым в истории английского футбола домашним треблом: команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской лиги. 

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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