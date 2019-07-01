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Караваев: У меня в Динамо нет какой-то конкретной позиции

Караваев: У меня в Динамо нет какой-то конкретной позиции
11:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также он отметил, что его будут пробовать в разных амплуа.

Новоиспеченный украинский хавбек киевского Динамо Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич в столичном клубе.

С Александром Николаевичем мы говорили перед пятничной тренировкой. Разговор получился спокойным и легким настолько, что у меня было ощущение, будто с этим человеком я знаком давным-давно.

Что же касается роли, которая будет мне отводиться в Динамо, то тренер сказал, что на этот счет все будем расставлять по местам по ходу тренировочного процесса и контрольных матчей. Возможно, на первом этапе меня будут пробовать на разных позициях, а к чему это приведет, покажет время.

Сейчас же речи о том, что меня будут использовать на какой-то конкретной позиции, не идет. Думаю, меня будут использовать в том качестве, в котором я будут приносить максимальную пользу команде", - рассказал 27-летний футболист.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
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