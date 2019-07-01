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Фран Соль - о переходах Кадири и Караваева в Динамо

Фран Соль - о переходах Кадири и Караваева в Динамо
13:09 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Фран Соль высказался касательно тонуса команды, а также прокомментировал новичков клуба.

Испанский форвард киевского Динамо Фран Соль высказался касательно тонуса команды, а также прокомментировал новичков клуба.

"Жаль, что в прошлом сезоне столько игроков получили травмы в ключевые моменты. Я видел все матчи «Динамо» и был разочарован тем, что не могу выйти на поле и помочь своей команде.

Но теперь я вижу, что все снова вместе, все здоровы, и это очень хорошо. Эта команда поражает, и мы можем провести великолепный сезон.

Уверен, что Кадири и Караваев сделают нас сильнее. Они опытные и квалифицированные ребята, которые выступают за свои сборные. Я думаю, они придадут нам опыта, который нам необходим", - приводит слова Соля официальный сайт "бело-синих".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев, Фран Соль.
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