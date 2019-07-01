Арсенал определился с главной трансферной целью на лето

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13:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ясин Браими перейдет в Арсенал на правах свободного агента.

Полузащитник Порту Ясин Браими перейдет в Арсенал, сообщает A Bola.

По информации источника, переход состоится на правах свободного агента — вчера, 30 июня, у Браими истек срок контракта с Порту, который стороны так и не продлили.

Официально о подписании Браими Арсенал может объявить после окончания Кубка Африканских Наций, на котором сейчас выступает Ясин Браими вместе со сборной Алжира.

Алжирец выступает за Порту с 2014 года, а до этого защищал цвета испанской Гранады. В прошлом сезоне Браими отыграл за Порту 48 поединков во всех турнирах, и забил в них 12 мячей.

Ранее интерес к подписанию Браими проявлял Марсель.

Также сообщалось, что Арсенал близок к трансферу защитника Сент-Этьена Вильяма Салибы.

Арсенал в прошлом сезоне финишировал 5-м в АПЛ, а также дошел до финала Лиги Европы

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Ясин Браими.
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