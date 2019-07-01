Арсенал определился с главной трансферной целью на лето

Полузащитник Порту Ясин Браими перейдет в Арсенал, сообщает A Bola.
По информации источника, переход состоится на правах свободного агента — вчера, 30 июня, у Браими истек срок контракта с Порту, который стороны так и не продлили.
Официально о подписании Браими Арсенал может объявить после окончания Кубка Африканских Наций, на котором сейчас выступает Ясин Браими вместе со сборной Алжира.
Алжирец выступает за Порту с 2014 года, а до этого защищал цвета испанской Гранады. В прошлом сезоне Браими отыграл за Порту 48 поединков во всех турнирах, и забил в них 12 мячей.
Ранее интерес к подписанию Браими проявлял Марсель.
Также сообщалось, что Арсенал близок к трансферу защитника Сент-Этьена Вильяма Салибы.
Арсенал в прошлом сезоне финишировал 5-м в АПЛ, а также дошел до финала Лиги Европы