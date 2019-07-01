Капитан Шахтера близок к возвращению в Бразилию

Новости спорта: Интернасьонал после окончания Копа Америка объявит о трансфере полузащитника Шахтера Тайсона.

Интернасьонал после окончания Копа Америка объявит о трансфере полузащитника Шахтера Тайсона, сообщает в своем Twitter бразильский журналист Фарид Жермано.

Финальный матч Копа Америка состоится 7 июля.

Ранее сообщалось, что Шахтер согласен отпустить Тайсона за 15 миллионов евро. При этом, Интернасьонал в это межсезонье уже интересовался Тайсоном, но президент Горняков Ринат Ахметов тогда наложил вето на его переход.

Тайсон перешел в Шахтер зимой 2013 года из Металлиста за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с Горняками действует до 2021 года. В состав харьковского клуба игрок перешел в 2010 году именно из Интернасьонала.

В минувшем сезоне Тайсон провел в составе донецкого клуба 35 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 15 результативных передач.

Также Интернасьонал интересуется полузащитником Динамо Сидиклеем — бразильский клуб готов взять игрока в аренду, но киевляне настаивают на продаже игрока.

В текущем чемпионате Бразилии Интернасьонал занимает 4-е место — по итогам 9 туров на его счету 16 набранных очков.