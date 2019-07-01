Вест Хэм вместе с Ярмоленко вышел из отпуска

Новости спорта: Андрей Ярмоленко вместе с остальными игроками Вест Хэма вышел из отпуска

Полузащитник Андрей Ярмоленко вместе с остальными игроками Вест Хэма вышел из отпуска. Соответствующее видео с прибытием игроков Молотобойцев появилось на странице клуба в Twitter.

Цвета Вест Хэма Ярмоленко защищает с лета 2018 года. Он практически полностью пропустил прошлый сезон — полузащитник получил травму в октябре, и успел отыграть в футболке Вест Хэма лишь 10 поединков во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

Андрей Ярмоленко может вернуться на поле 11 июля — Молотобойцы в этот день запланировали спарринг против австрийского Альтаха.

Во время подготовки к новому сезону Вест Хэм также сыграет против Манчестер Сити (17 июля), Фулхэма (27 июля) и Атлетика (3 августа). Еще один матч состоится 20 июля, но соперник определиться позже.

Первый матч в новом сезоне АПЛ Молотобойцы проведут 10 августа против Ман Сити.