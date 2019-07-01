Официально: Жулио Сезар возглавил Олимпик

Новости спорта: Владислав Гельзин, сообщил, что бразилец уже провел тренировку в команде.

Жулио Сезар Корреа стал новым главным тренером донецкого «Олимпика».

Это подтвердил президент клуба Владислав Гельзин, сообщив, что бразилец уже провел тренировку в команде.

«Жулио Сезар уже приступил к тренировкам, провел три занятия, но контракт еще не подписан. Наши юристы пока прорабатывают все детали с его агентом. Только учтем все нюансы, подпишем соглашение в ближайшее время.

Кандидатуру Жулио мы рассматривали еще по ходу прошлого чемпионата, после отставки Шевчука. Но тогда я побоялся столь резких изменений и решил закончить сезон с тренером, которого хорошо знали ребята – Игорем Климовским».

Жулио Сезар выступал за «Реал», выиграв с клубом Лигу чемпионов в 2000-м году. Также он играл за «Милан» и «Бенфику».