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Официально: Жулио Сезар возглавил Олимпик

Официально: Жулио Сезар возглавил Олимпик
16:29 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Владислав Гельзин, сообщил, что бразилец уже провел тренировку в команде.

Жулио Сезар Корреа стал новым главным тренером донецкого «Олимпика».

Это подтвердил президент клуба Владислав Гельзин, сообщив, что бразилец уже провел тренировку в команде.

«Жулио Сезар уже приступил к тренировкам, провел три занятия, но контракт еще не подписан. Наши юристы пока прорабатывают все детали с его агентом. Только учтем все нюансы, подпишем соглашение в ближайшее время.

Кандидатуру Жулио мы рассматривали еще по ходу прошлого чемпионата, после отставки Шевчука. Но тогда я побоялся столь резких изменений и решил закончить сезон с тренером, которого хорошо знали ребята – Игорем Климовским».

Жулио Сезар выступал за «Реал», выиграв с клубом Лигу чемпионов в 2000-м году. Также он играл за «Милан» и «Бенфику».

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ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Жулио Сезар Корреа.
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