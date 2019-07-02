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Игрок сборной Украины заинтересовал вице-чемпиона Польши

Игрок сборной Украины заинтересовал вице-чемпиона Польши
07:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эдуард Соболь заинтересовал вице-чемпиона Польши.

Защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь мог покинуть стан "горняков" в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Super Express.

По информации источника, в услугах 24-летнего украинца была очень заинтересована Легия, которая даже делала официальное предложение "оранжево-черным".

По всей видимости, руководство Шахтера не устроило предложение польского клуба, поэтому эта сделка была заморожена.

Возможно, Легия вернется к кандидатуре Соболя, если не найдет на трансферном рынке подходящей кандидатуры на усиление левого фланга защиты.

В минувшем сезоне Эдуард провел на правах аренды за чешский Яблонец, за который сыграл 27 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Тайсон может вернуться в бразильский чемпионат после Копа Америки.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Легия, Футбол, Эдуард Соболь, Новости футбола.
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