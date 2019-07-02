Лион повесил ценник на Фекира

Новости спорта: Лион готов рассмотреть продажу своего лидера Набиля Фекира в летнее межсезонье.

Французский Лион готов рассмотреть продажу своего лидера Набиля Фекира в летнее межсезонье. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, руководство "ткачей" готово отпустить французского полузащитника в другой клуб не менее чем за 30 миллионов евро. Примечательно, что пока предложений по Фекиру Лион не получал, однако к футболисту проявляет интерес ряд европейских грандов.

Сообщается, что в услугах 25-летнего француза заинтересован Милан. Также еще с прошлого года Набиля хочет видеть в Ливерпуле Юрген Клопп.

В минувшем сезоне Фекир сыграл 29 матчей в Лиге 1, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что в летнее трансферное окно Лион может потерять еще одного лидера команды - Танги Ндомбеле. Руководство уже вывесило ценник на перспективного футболиста.