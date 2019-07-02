Бавария определилась с главной трансферной целью на лето

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08:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бавария заинтересована в подписании полузащитника Барселоны Усмана Дембеле.

Бавария заинтересована в подписании полузащитника Барселоны Усмана Дембеле, информирует France Football. Отмечается, что французский вингер стал приоритетной целью чемпиона Германии после того, как не удалось договориться о переходе Лероя Сане из Манчестер Сити.

По данным издания, спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с представителями Дембеле насчет возможного трансфера. Однако пока мюнхенский клуб не спешит делать конкретные предложения.

Бавария планирует начать вести переговоры с Барселоной после того, как Блаугранас подпишут Неймара и Антуана Гризманна — конкурентов Дембеле по позиции в атакующей линии.

Отметим, что Бавария интересовалась Дембеле еще в 2016 году, но тогда полузащитник перешел из Ренна в Боруссию Дортмунд. Через год француз перебрался в Барселону, но сейчас может покинуть клуб из-за проблем с дисциплиной.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 42 матчах Барселоны во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач.

Бавария в прошлом сезоне выиграла Бундеслигу и завоевала Кубок Германии.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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