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Новичок испанской Примеры хочет подписать Зозулю

Новичок испанской Примеры хочет подписать Зозулю
09:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинский форвард Роман Зозуля близок к переходу в Гранаду.

Украинский нападающий Роман Зозуля близок к переходу в Гранаду, сообщает Marca. Новичок Ла Лиги лидирует в борьбе за украинца.

Контракт Романа с Альбасете истек 30 июня, и теперь Зозуля может присоединиться к новому клубу как свободный агент. Ранее форвард заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Отметим, что в услугах Зозули также заинтересовано Динамо. Из испанских клубов на украинца претендуют Хетафе, Вальядолид и представитель Сегунды Кадис.

Напомним, что Зозуля прекратил переговоры с Альбасете касательно нового контракта. Marca утверждала, что украинский форвард просил у руководства клуба слишком высокую зарплату.

Состав Альбасете украинец пополнил в 2017 году, перейдя на правах свободного агента из Бетиса. В прошлом розыгрыше Сегунды Роман Зозуля отыграл за испанский клуб 37 поединков — на его счету 11 забитых мячей и 3 ассиста.

Гранада по итогам прошлого сезона заняла второе место в Сегунде и добыла прямую путевку в Ла Лигу.

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Футбол, ФК Гранада, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
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