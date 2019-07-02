Реал определился с будущим Лунина

Новости спорта: Андрей Лунин официально снова стал футболистом мадридского Реала.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин официально снова стал футболистом мадридского "Реала". Срок его аренды в "Леганесе" истек 30 июня и украинец тренируется со сливочными.

Однако, Sport.es полагает, что ближайшее будущее украинца на "Сантьяго Бернабеу" зависит вовсе не от него. Главная причина - Кейлор Навас, которого буквально выпирает из клуба президент клуба Флорентино Перес.

По данным источника, Зинедин Зидан также хочет скорейшего ухода костариканца, чтобы не портить отношения с боссом.

Зизу готов был оставить Наваса первым номером, а Лунина сделать его дублером, но Перес категорически против такого варианта. Основным стражем ворот Флорентино видит исключительно Тибо Куртуа.

Отмечается также, что появились слухи об интересе к персоне Андрея со стороны "Бетиса". Но в Севилье тоже все завязано на уходе основного вратаря.