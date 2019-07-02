Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Реал определился с будущим Лунина

Реал определился с будущим Лунина
09:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Андрей Лунин официально снова стал футболистом мадридского Реала.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин официально снова стал футболистом мадридского "Реала". Срок его аренды в "Леганесе" истек 30 июня и украинец тренируется со сливочными.

Однако, Sport.es полагает, что ближайшее будущее украинца на "Сантьяго Бернабеу" зависит вовсе не от него. Главная причина - Кейлор Навас, которого буквально выпирает из клуба президент клуба Флорентино Перес.

По данным источника, Зинедин Зидан также хочет скорейшего ухода костариканца, чтобы не портить отношения с боссом.

Зизу готов был оставить Наваса первым номером, а Лунина сделать его дублером, но Перес категорически против такого варианта. Основным стражем ворот Флорентино видит исключительно Тибо Куртуа.

Отмечается также, что появились слухи об интересе к персоне Андрея со стороны "Бетиса". Но в Севилье тоже все завязано на уходе основного вратаря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
03 Наоми Осака сенсационно проиграла на старте Уимблдона 2019
04 Усик, Поветкин и Гассиев - среди соперников Паркера
05 Адиль Рами планирует подать на Памелу Андерсон в суд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь