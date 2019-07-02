Футболист Александрии назвал желаемых соперников в Лиге Европы

Новости спорта: Кирилл Ковалец высказался касательно грядущих матчей в Лиге Европы, а также рассказал, с кем его команда предпочитает встретиться

Украинский полузащитник бронзового призера УПЛ Александрии Кирилл Ковалец в интервью zbirna.com высказался касательно грядущих матчей в Лиге Европы, а также рассказал, с кем его команда предпочитает встретиться.

"Это шанс для Александрии, для каждого игрока в отдельности показать все свои лучшие качества на таком уровне. Поэтому в каких бы кондициях мы не находились, у меня есть чувство, что в каждом поединке мы сыграем достойно. Важно, чтобы к старту в Лиге Европы команда подошла с хорошими результатами в чемпионате. Тогда психологически будет намного легче в еврокубках.

Мы при жеребьевке будем в четвертой корзине? А что мы можем сделать? Нужно будет постараться заработать рейтинг (улыбается).

С кем хотели бы сыграть? К примеру, с Манчестер Юнайтед. Вы представляете, команда из небольшого городка сыграет на Олд Траффорд, а вдруг еще и победит. Это была бы классная история для Александрии", - рассказал хавбек.

Заметим, что сегодня Ковалец празднует день рождения, ему исполнилось 26 лет.

Напомним, что Александрия провела товарищеский матч с АЗ Алкмар. Подопечные Владимира Шарана на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.