Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Футболист Александрии назвал желаемых соперников в Лиге Европы

Футболист Александрии назвал желаемых соперников в Лиге Европы
10:34 Сегодня Телеграф Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Кирилл Ковалец высказался касательно грядущих матчей в Лиге Европы, а также рассказал, с кем его команда предпочитает встретиться

Украинский полузащитник бронзового призера УПЛ Александрии Кирилл Ковалец в интервью zbirna.com высказался касательно грядущих матчей в Лиге Европы, а также рассказал, с кем его команда предпочитает встретиться.

"Это шанс для Александрии, для каждого игрока в отдельности показать все свои лучшие качества на таком уровне. Поэтому в каких бы кондициях мы не находились, у меня есть чувство, что в каждом поединке мы сыграем достойно. Важно, чтобы к старту в Лиге Европы команда подошла с хорошими результатами в чемпионате. Тогда психологически будет намного легче в еврокубках.

Мы при жеребьевке будем в четвертой корзине? А что мы можем сделать? Нужно будет постараться заработать рейтинг (улыбается).

С кем хотели бы сыграть? К примеру, с Манчестер Юнайтед. Вы представляете, команда из небольшого городка сыграет на Олд Траффорд, а вдруг еще и победит. Это была бы классная история для Александрии", - рассказал хавбек.

Заметим, что сегодня Ковалец празднует день рождения, ему исполнилось 26 лет.

Напомним, что Александрия провела товарищеский матч с АЗ Алкмар. Подопечные Владимира Шарана на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Кирилл Ковалец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
03 Наоми Осака сенсационно проиграла на старте Уимблдона 2019
04 Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе
05 Реал определился с будущим Лунина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь