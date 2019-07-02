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Коноплянка согласовал контракт с турецким грандом

Коноплянка согласовал контракт с турецким грандом
11:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка покинет Шальке в ближайшее время.

Вингер Шальке Евгений Коноплянка договорился об условиях личного контракта с Фенербахче, сообщает портал Fanatik.

С турецким грандом лидер национальной сборной Украины подпишет 3-летний контракт, по которому будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Евгений наверняка переберется в чемпионат Турции и может также оказаться в Бешикташе.

Спортивный директор Шальке также подтвердил, что Коноплянка занимается поисками нового клуба.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 21 матче Шальке во всех турнирах, забив гол и отдав 2 результативных передачи.

Фенербахче завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и остался без еврокубков на следующий сезон.

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Все по теме:

ФК Фенербахче, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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