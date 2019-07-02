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Вальверде одобрил трансферы Гризманна и Неймара

Вальверде одобрил трансферы Гризманна и Неймара
11:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Эрнесто Вальверде дал свое согласие руководству клуба на покупку двух форвардов - Антуана Гризманна и Неймара

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал своё согласие руководству клуба на покупку двух форвардов — Антуана Гризманна у «Атлетико» и Неймара у «Пари-Сен-Жермен». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, перед уходом в отпуск наставник сине-гранатовых одобрил приобретение французского нападающего «матрасников». Теперь же он дал своё согласие и на покупку бразильца. Со своей стороны 55-летний специалист пообещал руководству «Барсы» по максимуму интегрировать обоих в игру команды, сохранив при этом баланс между атакой и обороной.

Ранее стало известно, что на покупку Гризманна и Неймара «Барселоне» придётся выделить не менее € 340 млн. Сумма отступных за француза с 1 июля составляет € 120 млн, а «ПСЖ» готов продать бразильца за € 222 млн.

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Все по теме:

ФК Барселона, Неймар, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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