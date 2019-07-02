МЮ выиграл у Ман Сити борьбу за Магуайра

Манчестер Юнайтед считается фаворитом в борьбе за трансфер защитника Лестера Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
За трансфер англичанина Красные дьяволы борются с соседями из Манчестер Сити, которые находятся в поисках замены многолетнему лидеру Венсану Компани.
На Олд Траффорд предлагают за трансфер 26-летнего игрока национальной сборной Англии 70 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах Лестера во всех турнирах, забив 3 гола.
В случае подписания с Юнайтед Харри станет третьим летним новичком клуба: ранее к команде присоединились вингер Суонси Даниэл Джеймс и защитник Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака.
Подопечные Оле-Гуннара Сульшера закончили сезон на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Сити же оформил домашний требл, выиграв все внутренние соревнования.