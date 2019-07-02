МЮ выиграл у Ман Сити борьбу за Магуайра

Новости спорта: Красные дьяволы предлагают за защитника 70 миллионов фунтов.

Манчестер Юнайтед считается фаворитом в борьбе за трансфер защитника Лестера Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

За трансфер англичанина Красные дьяволы борются с соседями из Манчестер Сити, которые находятся в поисках замены многолетнему лидеру Венсану Компани.

На Олд Траффорд предлагают за трансфер 26-летнего игрока национальной сборной Англии 70 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах Лестера во всех турнирах, забив 3 гола.

В случае подписания с Юнайтед Харри станет третьим летним новичком клуба: ранее к команде присоединились вингер Суонси Даниэл Джеймс и защитник Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака.

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера закончили сезон на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Сити же оформил домашний требл, выиграв все внутренние соревнования.