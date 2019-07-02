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В Генке рассказали о будущем Малиновского

В Генке рассказали о будущем Малиновского
12:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бельгийский клуб надеется выгодно продать украинца.

Генк не собирается отпускать полузащитника Руслана Малиновского, если не получит достойного предложения.

Спортивный директор бельгийского клуба Димитри Де Конде заявил, что в Генке с уважением относятся к желанию украинца продолжить карьеру в более сильном чемпионате, однако не собираются продавать его за небольшие деньги.

«Если хорошее предложение не поступит, тогда мы будем настаивать на том, чтобы он остался. Должно быть взаимное уважение. Мне показалось, что Руслан понял наш месседж. Шумиха последних недель несколько утихла. В то же время я чувствую, что к нему все-таки будет серьезный интерес», — цитирует Де Конде Het Belang van Limburg.

Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны Сампдории и Аталанты. Отмечалось, что уже в начале июля украинский полузащитник должен перейти в генуэзский клуб за 12 миллионов евро.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Руслан принял участие в 51 матче Генка, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно оформить звание чемпиона Бельгии.

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Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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