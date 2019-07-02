Воспитанник Шахтера будет выступать в России

Новости спорта: Еще один украинец переехал в Россию.

Полузащитник Колоса Руслан Кисиль перешел в Балтику, сообщает официальный твиттер российского клуба. Детали трансфера пока не разглашаются.

27-летний Кисиль — воспитанник донецкого Шахтера, выступавший ранее в структуре Горняков. Минувший сезон футболист провел в составе Колоса, который вышел в УПЛ.

Также Кисиль играл в Мариуполе, Олимпике и Десне.

Напомним, что этим летом в чемпионат России переехали бывшие защитники Шахтера Олег Данченко и Иван Ордец, перешедшие в Рубин и московское Динамо соответственно, а также полузащитники Артем Полярус, перебравшийся из Александрии в Химки, и Денис Дедечко, подписавший контракт с новичком РФПЛ Тамбовом.

Сезон 2018/19 в ФНЛ Балтика завершила на 16-м месте, оставшись в шаге от вылета в низший дивизион.