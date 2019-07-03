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Малиновский может перейти в Сампдорию

Малиновский может перейти в Сампдорию
01:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболисту будет предложен контракт сроком на пять лет.

Хавбек бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в итальянскую Сампдорию.

По информации Le Bombe Di Vlad, если не произойдет никаких форс-мажоров, то 26-летний футболист перейдет в стан "блучеркьяти" за 20 миллионов евро.

Игрок же получит предложение в виде контракта сроком на пять лет. Заработная плата украинца не уточняется.

Реал определился с будущим Лунина

Ранее спортивный директор Генка Дмитрий Де Конде рассказал о клубах, которые интересуются полузащитником Русланом Малиновским, а также признался, что договоренности пока ни с кем нет.

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Сборная Украины, ФК Аталанта, ФК Генк, Руслан Малиновский.
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