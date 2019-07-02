КАН-2019: Гана и Камерун вышли в плей-офф

Новости спорта: Гвинея-Бисау бесславно покинула турнир.

В матче решающего третьего круга Кубка Африки-2019 в рамках группы F Гана уверенно победила Гвинею-Бисау и обошла Камерун, что позволило ей выйти в плей-офф с первого места.

В составе ганцев во втором тайме сперва отличился Джордан Айю, а преимущество над Гвинеей-Бисау закрепил Томас Партей.

Гана набрала одинаковое количество очков с Камеруном, пять, но по дополнительным показателям вышла с первой строчки.

Гвинея-Бисау, в свою очередь, покинула турнир с одной ничьей в своем активе, но без единого забитого мяча за весь турнир.

Гвинея-Бисау — Гана 0:2 (0:0)

Голы: Айю, 46, Партей, 72

В параллельной игре группы F встречались Камерун и Бенин, которые на двоих не сумели забить ни единого мяча в последней встрече квартета.

Ничейный итог сыграл на руку Бенину, который в рейтинге команд, занявших третье место обошел по дополнительным показателям Кению и Южную Африку и также вышел в плей-офф.

Камерун мог выйти с первой позиции, но из-за ничьи упустил на первую строчку Гану.

Бенин — Камерун 0:0