КАН-2019: Гана и Камерун вышли в плей-офф

В матче решающего третьего круга Кубка Африки-2019 в рамках группы F Гана уверенно победила Гвинею-Бисау и обошла Камерун, что позволило ей выйти в плей-офф с первого места.
В составе ганцев во втором тайме сперва отличился Джордан Айю, а преимущество над Гвинеей-Бисау закрепил Томас Партей.
Гана набрала одинаковое количество очков с Камеруном, пять, но по дополнительным показателям вышла с первой строчки.
Гвинея-Бисау, в свою очередь, покинула турнир с одной ничьей в своем активе, но без единого забитого мяча за весь турнир.
Гвинея-Бисау — Гана 0:2 (0:0)
Голы: Айю, 46, Партей, 72
В параллельной игре группы F встречались Камерун и Бенин, которые на двоих не сумели забить ни единого мяча в последней встрече квартета.
Ничейный итог сыграл на руку Бенину, который в рейтинге команд, занявших третье место обошел по дополнительным показателям Кению и Южную Африку и также вышел в плей-офф.
Камерун мог выйти с первой позиции, но из-за ничьи упустил на первую строчку Гану.
Бенин — Камерун 0:0