Скачать
Среда, 03.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину

Смотрите фото (3)
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
07:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки — 2019.

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Фирмино поучаствовал и во второй голевой атаке хозяев, забив второй мяч на 71-й минуте. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Кубок Америки, Кубок Америки-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
03 Защитник Динамо перешел в Карпаты
04 Тренер Уайлдера раскритиковал Тайсона Фьюри
05 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь