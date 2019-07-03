Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину

Новости спорта: Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки — 2019.

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Фирмино поучаствовал и во второй голевой атаке хозяев, забив второй мяч на 71-й минуте. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30).