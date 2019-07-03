Скачать
Среда, 03.07.2019
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Экс-игрок Карпат Мякушко отправился в Испанию

Экс-игрок Карпат Мякушко отправился в Испанию
07:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболист принял решение покинуть Украину.

Экс-полузащитник киевского Динамо и львовских Карпат Сергей Мякушко покинул Украину и перебрался в испанскую Сегунду, где подписал контракт с Алькорконом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мякушко перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Договор подписан на один год с возможностью продления еще на три сезона.

Ранее уже сообщалось, что Мякушко покинул расположение Карпат. Также, Карпаты покинул и легенда клуба - Артем Федецкий.

В минувшем сезоне Мякушко провел за Карпаты 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Карпаты ведут переговоры с Мегремичем, у которого закончился контракт с клубом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Чемпионат Испании, Сегунда, Сергей Мякушко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
03 Защитник Динамо перешел в Карпаты
04 Тренер Уайлдера раскритиковал Тайсона Фьюри
05 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь