Экс-игрок Карпат Мякушко отправился в Испанию

Новости спорта: Футболист принял решение покинуть Украину.

Экс-полузащитник киевского Динамо и львовских Карпат Сергей Мякушко покинул Украину и перебрался в испанскую Сегунду, где подписал контракт с Алькорконом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мякушко перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Договор подписан на один год с возможностью продления еще на три сезона.

Ранее уже сообщалось, что Мякушко покинул расположение Карпат. Также, Карпаты покинул и легенда клуба - Артем Федецкий.

В минувшем сезоне Мякушко провел за Карпаты 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Карпаты ведут переговоры с Мегремичем, у которого закончился контракт с клубом.