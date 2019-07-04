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Четверг, 04.07.2019
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Марсело лишили водительских прав за отказ пройти тест на алкоголь

Марсело лишили водительских прав за отказ пройти тест на алкоголь
00:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У защитника мадридского Реала Марсело отобрали водительские права. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, футболист был остановлен полицией Рио-де-Жанейро 27 июня.

Полицейские заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии и предложили пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Футболист отказался проходить алкотест, после чего был оштрафован на 7 тысяч бразильских реалов (примерно 700 евро). Также фулбека лишили прав на вождение автотранспорта в Бразилии на один год.

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Напомним, что Марсело проводит отпуск в Бразилии, поскольку главный тренер национальной команды Тите не включил его в состав сборной на Кубок Америки-2019.

Ранее бразилец рассказал, как он отнесся к возвращению Зинедина Зидана на пост тренера Реала.

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ФК Реал, Футбол, Марсело, Новости футбола.
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