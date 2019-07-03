Защитник Шахтера прошел медосмотр в Брюгге

Новости спорта: Эдуард Соболь может продолжить карьеру в Бельгии.

Украинский защитник Эдуард Соболь, права на которого принадлежат Шахтеру, успешно прошел медицинское обследование в бельгийском Брюгге. Об этом сообщает портал HLN.be.

По информации источника, бельгийский клуб близок к соглашению с "горняками" о трансфере 24-летнего игрока.

Представители Брюгге провели консультации по поводу игровых способностей Эдуарда с украинским хавбеком Генка Русланом Малиновским и бывшым игроком Зари Деннисом Бонавентуре. Сообщается, что оба футболиста позитивно отозвались о Соболе.

Напомним, сезон-2018/2019 Эдуард провел в аренде в чешском Яблонце. Защитник принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.