Камерунец Онгла покинул Карпаты

Новости спорта: 21-летний камерунский полузащитник львовского футбольного клуба “Карпаты” Мартин Онгла разорвал арендное соглашение с клубом.

Игрок испанского футбольного клуба “Гранада” Мартин Онгла, выступающий в аренде за “Карпаты” с января 2019 года, воспользовался опцией досрочного прекращения соглашения. Об этом сообщает официальный сайт ФК “Карпаты”.

“Зелено-белые” благодарны Мартину Онгле за время, проведенное во Львове, и желают ему успехов в дальнейшей карьере”, - говорится в сообщении.

По информации СМИ, камерунский футболист заинтересовал бельгийский “Антверпен”. Его соглашение с “Карпатами” рассчитано до конца 2019 года, поэтому львовский клуб может рассчитывать на компенсацию за досрочное расторжение контракта.