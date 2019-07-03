Скачать
Среда, 03.07.2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Камерунец Онгла покинул Карпаты

Камерунец Онгла покинул Карпаты
21:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: 21-летний камерунский полузащитник львовского футбольного клуба “Карпаты” Мартин Онгла разорвал арендное соглашение с клубом.

Игрок испанского футбольного клуба “Гранада” Мартин Онгла, выступающий в аренде за “Карпаты” с января 2019 года, воспользовался опцией досрочного прекращения соглашения. Об этом сообщает официальный сайт ФК “Карпаты”.

“Зелено-белые” благодарны Мартину Онгле за время, проведенное во Львове, и желают ему успехов в дальнейшей карьере”, - говорится в сообщении.

Федецкий покинул Карпаты

По информации СМИ, камерунский футболист заинтересовал бельгийский “Антверпен”. Его соглашение с “Карпатами” рассчитано до конца 2019 года, поэтому львовский клуб может рассчитывать на компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Мартин Онгла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян
02 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
03 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
04 Руис: Мое имя войдет в историю мексиканского бокса
05 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь