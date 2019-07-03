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Реал предложил Манчестер Юнайтед Бэйла и € 80 млн за Погба

Реал предложил Манчестер Юнайтед Бэйла и € 80 млн за Погба
18:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Общая стоимость трансфера составит € 170 млн.

Испанский журналист Эдуардо Инда сообщил, что "Реал" и "Манчестер Юнайтед" ведут активные переговоры по трансферу французского полузащитника Поля Погба.

"На следующей неделе Поль Погба станет игроком „Реала“. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Флорентино Перес предложил "Манчестер Юнайтед" € 80 млн и Гарета Бэйла, стоимость которого оценивается в € 90 млн. Общая стоимость трансфера составит € 170 млн", — приводит слова Инды Tuttosport.

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В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2021 года.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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