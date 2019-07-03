Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина

После матча сборных Бразилии и Аргентины в полуфинале Кубка Америки в подтрибунном помещении встретились бывшие одноклубники Лионель Месси и Неймар.
Встреча игроков произошла на стадионе Минейран в городе Белу-Оризонти. Как сообщает Sport.es, разговор между футболистами длился несколько минут, но о чем шла речь неизвестно.
Напомним, что Неймар пропускает Кубок Америки-2019 из-за травмы.
Бразилец покинул Барселону летом 2017 года и перешел в ПСЖ за 222 миллиона долларов. В это межсезонье Неймар хочет вернуться в Барселону, чего хотят и каталонцы.