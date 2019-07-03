Скачать
Среда, 03.07.2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина

Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
21:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бывшие одноклубники встретились после матча Бразилия - Аргентина.

После матча сборных Бразилии и Аргентины в полуфинале Кубка Америки в подтрибунном помещении встретились бывшие одноклубники Лионель Месси и Неймар.

Встреча игроков произошла на стадионе Минейран в городе Белу-Оризонти. Как сообщает Sport.es, разговор между футболистами длился несколько минут, но о чем шла речь неизвестно.

Бразилия - Аргентина: лучшие моменты матча Кубка Америки (Фото)

Напомним, что Неймар пропускает Кубок Америки-2019 из-за травмы.

Бразилец покинул Барселону летом 2017 года и перешел в ПСЖ за 222 миллиона долларов. В это межсезонье Неймар хочет вернуться в Барселону, чего хотят и каталонцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Бразилии, Неймар, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола, Кубок Америки-2019, Бразилия - Аргентина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян
03 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
04 Руис: Мое имя войдет в историю мексиканского бокса
05 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь