Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина

Новости спорта: Бывшие одноклубники встретились после матча Бразилия - Аргентина.

После матча сборных Бразилии и Аргентины в полуфинале Кубка Америки в подтрибунном помещении встретились бывшие одноклубники Лионель Месси и Неймар.

Встреча игроков произошла на стадионе Минейран в городе Белу-Оризонти. Как сообщает Sport.es, разговор между футболистами длился несколько минут, но о чем шла речь неизвестно.

Напомним, что Неймар пропускает Кубок Америки-2019 из-за травмы.

Бразилец покинул Барселону летом 2017 года и перешел в ПСЖ за 222 миллиона долларов. В это межсезонье Неймар хочет вернуться в Барселону, чего хотят и каталонцы.