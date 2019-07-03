Скачать
Среда, 03.07.2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Атлетико объявил о подписании португальца Фелиша за € 126 млн

Атлетико объявил о подписании португальца Фелиша за € 126 млн
22:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: "Атлетико" в своём "твиттере" объявил о трансфере форварда "Бенфики" Жоау Фелиша.

"Матрасники" представили видео с 19-летним нападающим, который находится в музее дель Прадо. В ролике мадридский клуб приветствует португальца словами: "Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Настоящий талант".

Видео доступно в "твиттере" "Атлетико".

Трансфер футболиста обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн.

Атлетико подписал защитника Порту Фелипе

Ранее сообщалось, что в "Атлетико" португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жоау Фелиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян
02 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
03 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
04 Руис: Мое имя войдет в историю мексиканского бокса
05 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь