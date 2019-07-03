Атлетико объявил о подписании португальца Фелиша за € 126 млн

Новости спорта: "Атлетико" в своём "твиттере" объявил о трансфере форварда "Бенфики" Жоау Фелиша.

"Матрасники" представили видео с 19-летним нападающим, который находится в музее дель Прадо. В ролике мадридский клуб приветствует португальца словами: "Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Настоящий талант".

Видео доступно в "твиттере" "Атлетико".

Трансфер футболиста обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн.

Ранее сообщалось, что в "Атлетико" португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.