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Карпаты объявили о подписании защитника сборной Люксембурга

Карпаты объявили о подписании защитника сборной Люксембурга
07:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Карпаты подписали защитника Прогресса Марвина Мартинса.

Карпаты подписали защитника Прогресса Марвина Мартинса, сообщает официальный сайт львовян. Соглашение с игроком сборной Люксембурга рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Мартинс провел 34 матча за Прогресс, выступающий в чемпионате Люксембурга, забив 3 мяча и сделав три результативных передачи.

Также в активе защитника 4 матча за национальную сборную Люксембурга. Он играл в недавнем матче отбора к Евро-2020 против Украины во Львове (0:1).

Ранее Карпаты арендовали вратаря Шахтера Олега Кудрика и защитника Динамо Владислава Дубинчака. Также к львовянам присоединился защитник Сергей Вакуленко.

В свою очередь, расположение Карпат покинул ряд игроков, сегодня к ним присоединился и полузащитник Мартин Онгла.

Карпаты в прошлом розыгрыше УПЛ заняли 10-е место, но в стыковых матчах обыграли Волынь, благодаря чему сохранили прописку в элите украинского футбола на следующий сезон.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Марвин Мартинс.
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