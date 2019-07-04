Один из лидеров Ворсклы покинул клуб

Новости спорта: Вячеслав Шарпар принял решение покинуть полтавскую Ворсклу

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар принял решение покинуть полтавскую Ворсклу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист попросил руководство клуба расторгнуть контракт по обоюдной договоренности. Шарпар не полетел с полтавчанами на сборы в Турцию.

Украинец уже занят поиском нового клуба. Ранее он выступал за Волынь, Металлист, Арсенал и ряд других клубов.

В минувшем сезоне Шарпар провел за Ворсклу 33 матча, в которых забил 7 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Ворсклы Александр Кобахидзе стал игроком СК Днепр-1.