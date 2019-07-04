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Четверг, 04.07.2019
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Севилья подписала очередного новичка

Севилья подписала очередного новичка
14:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Аргентинец стал шестым новичком клуба в межсезонье.

Севилья приобрела полузащитника Марселя Лукаса Окампоса, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 24-летним хавбеком заключен на 5 лет. Сумма трансфера ориентировочно составила 15 миллионов евро.

Лукас Окампос стал для Севильи уже шестым новичком в это трансферное окно, и третьим из числа тех, кто пришел из французской Лиги 1. Ранее андалусийцы подписали Люка де Йонга, Максимилиано Вебера, Диего Карлоса, Жюля Кунде и Мунаса Даббура.

Окампос выступал за Марсель с 2015 года. В прошлом сезоне он провел за провансальский клуб 40 матчей во всех турнирах, и записал на свой счет 5 забитых мячей.

Севилья в прошлом розыгрыше Ла Лиги заняла 6-е место, в результате чего получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

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ФК Марсель, Футбол, Новости футбола, Лукас Окампос.
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