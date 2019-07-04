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Реал продал форварда в Бенфику

Реал продал форварда в Бенфику
09:14 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Де Томас теперь будет играть за лиссабонскую команду.

Мадридский клуб на своем официальном сайте объявил о трансфере из команды нападающего Рауля Де Томаса. Также об этом информирует сайт "Бенфики". 24-летний испанский форвард – воспитанник академии "королевского" клуба, он продолжит карьеру в столице Португалии. Детали сделки не разглашаются, но по слухам трансфер игрока обошелся "орлам" в 20 миллионов евро.

В заявлении "сливочных" говорится о том, что клуб благодарит Де Томаса за его игру в Мадриде и преданность делу с момента его прибытия в Кантеру. Руководство желает футболисту удачи на новом этапе карьеры.

Рауль провел лишь 1 поединок за основную команду "Реала". На правах аренды он выступал за "Кордову", "Вальядолид" и "Райо Вальекано". Напомним, в обратном направлении должен был поехать защитник "Бенфики" Рубен Диаш.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Рауль Де Томас.
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