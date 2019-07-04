Скачать
Четверг, 04.07.2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ
09:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Во втором полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Ямайки.

Во втором полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Ямайки. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась победой американских футболистов со счётом 3:1. Матч обслуживал арбитр Иван Бартон Сиснерос из Сальвадора.

Первый гол был забит уже на 9-й минуте. Отличился американский хавбек Уэстон Маккенни, которому ассистировал нападающий Жози Алтидор.

На 52-й минуте полузащитник Кристиан Пулишич удвоил преимущество США. На 69-й минуте ямайский форвард Шамар Николсон отквитал один мяч с передачи Леона Бэйли. Окончательный счёт матча на 87-й минуте установил Кристиан Пулишич, оформивший дубль.

Обыграв Ямайку, сборная США поспорит за трофей Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Мексики. Финальный матч состоится 8 июля (начало — в 4:00 мск).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная США, Сборная Ямайки, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
02 Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
03 Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
04 Пять футболистов покинули Черноморец
05 Уимблдон-2019. Украинка Козлова пробилась во 2-й круг в парном разряде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь