Сборная США обыграла Ямайку и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Новости спорта: Во втором полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Ямайки.

Во втором полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Ямайки. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась победой американских футболистов со счётом 3:1. Матч обслуживал арбитр Иван Бартон Сиснерос из Сальвадора.

Первый гол был забит уже на 9-й минуте. Отличился американский хавбек Уэстон Маккенни, которому ассистировал нападающий Жози Алтидор.

На 52-й минуте полузащитник Кристиан Пулишич удвоил преимущество США. На 69-й минуте ямайский форвард Шамар Николсон отквитал один мяч с передачи Леона Бэйли. Окончательный счёт матча на 87-й минуте установил Кристиан Пулишич, оформивший дубль.

Обыграв Ямайку, сборная США поспорит за трофей Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Мексики. Финальный матч состоится 8 июля (начало — в 4:00 мск).