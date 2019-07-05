Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч

Новости спорта: Футболист "Ливерпуля" и национальной сборной Нидерландов Виргил Ван Дейк стал букмекерским фаворитом на то, чтобы получить Золотой мяч.

Футболист "Ливерпуля" и национальной сборной Нидерландов Виргил Ван Дейк стал букмекерским фаворитом на то, чтобы получить Золотой мяч.

По информации Sportbible, после вылета Лионеля Месси и его сборной Аргентины из Копа Америка, одна из ведущих букмекерских контор Sky Bet изменила коэффициенты в линии на Золотой мяч. Теперь главным фаворитом в гонке за приз считается Ван Дейк (4/6), за ним идут Месси (6/5), Роналду (12/1), Салах (18/1) и Азар (25/1).

В сезоне 2018/19 Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале главного еврокубка мерсисайдцы выбили из турнира "Барселону" Месси, а Виргил одержал заочную победу над аргентинцем. Напомним, что голландец стал самым скоростным футболистом ЛЧ прошлого сезона.