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Кадровые потери сборной Бразилии перед финалом Копа Америка

Кадровые потери сборной Бразилии перед финалом Копа Америка
09:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник сборной Бразилии Виллиан не сможет принять участия в финальном матче Кубка Америки.

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан не сможет принять участия в финальном матче Кубка Америки. Об этом сообщает Globo Esporte.

Хавбек получил травму задней поверхности правого бедра во время полуфинальной встречи против Аргентины (2:0). В ходе стычки с игроком соперника он неудачно упал на газон. Несмотря на повреждение, Виллиан доиграл матч до конца.

Напомним, на клубном уровне Виллиан выступает за Челси, а с 2007 по 2013 год бразилец играл за донецкий Шахтер.

В финале турнира сборная Бразилии встретится с Перу. Матч состоится 7 июля в 23:00 по киевскому времени.

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Сборная Бразилии, Виллиан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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