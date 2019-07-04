Скачать
Четверг, 04.07.2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве "зажглись" звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Буффон прибыл на медобследование в Ювентус

Буффон прибыл на медобследование в Ювентус
10:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин, где ему в ближайшее время предстоит пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с "Ювентусом".

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин, где ему в ближайшее время предстоит пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ювентусом».

41-летний футболист уже добрался до клиники «старой синьоры» и успел пообщаться с болельщиками, ожидавшими его прибытие.

Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн. Вратарь достанется бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
02 Пять футболистов покинули Черноморец
03 Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
04 Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
05 Уимблдон-2019. Украинка Козлова пробилась во 2-й круг в парном разряде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь