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Женская сборная Голландии вышла в финал чемпионата мира

Женская сборная Голландии вышла в финал чемпионата мира
11:18 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: В дополнительное время голландки обыграли команду Швеции.

Определился второй финалист женского чемпионата мира по футболу. Впервые в истории за трофей поборется сборная Голландии. В 1/2 финала голландки в дополнительное время дожали Швецию – 1:0. Победный гол на 99-й минуте забила дальним ударом Джеки Грунен из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, первой в финал вышла сборная США. В драматичном поединке американки обыграли команду Англии со счетом – 2:1. За 10 минут до конца основного времени был назначен пенальти в ворота американок. Однако защитница английской сборной Стеф Хьютон с "точки" не смогла переиграть голкипера США и перевести игру в дополнительное время.

Таким образом, 6 июля в матче за "бронзу" встретятся сборные Англии и Швеции, а 7 июля в финале чемпионата мира сыграют Голландия и США. Американки – действующие чемпионки мира и самые титулованные на планете, у них три Кубка мира – 1991, 1999, 2015.

Как сообщалось ранее, сексапильной футбольной судье из Бразилии Фернанде Коломбо поступило предложение работать в эскорте. Об этом девушке сообщила соцсетях. "Сегодня я получила электронное письмо, которое заставило меня чувствовать себя использованной, потому что оно содержит аморальное сексуальное предложение", – заявила Фернанда.

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Сборная Голландии, Футбол, Новости футбола, Женский чемпионат мира.
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